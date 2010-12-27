Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
В Петербурге у метро останутся ларьки с цветами и газетами
Сегодня, 8:09
0
lesjasap
30

В Петербурге у метро останутся ларьки с цветами и газетами

0
 
 

Администрация города исключила отдельные киоски из списка запрещенных объектов у метро.

В Смольном решили не убирать от станций метрополитена киоски и ларьки. Информация поступила 7 декабря. Об изменении позиции администрации города стало известно из постановления правительства Петербурга.
 
Напомним, что в конце сентября 2017 года чиновники Смольного выпустили проект, согласно которому запретили торговлю товарами и продуктами в радиусе 100 метров от станций метрополитена. Предполагалось, что такая система позволит увеличить проход для больших потоков пассажиров. Вчера выяснилось, что зона “Отчуждения” сократилась до 50 метров и запрет не будет распространяться на прилавки с цветами, газетами и билетами на культурные мероприятия. 
Теги: киоски , ларьки , метополитен , метро , смольный
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5