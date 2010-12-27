В Петербурге у метро останутся ларьки с цветами и газетами

Администрация города исключила отдельные киоски из списка запрещенных объектов у метро.

В Смольном решили не убирать от станций метрополитена киоски и ларьки. Информация поступила 7 декабря. Об изменении позиции администрации города стало известно из постановления правительства Петербурга.

Напомним, что в конце сентября 2017 года чиновники Смольного выпустили проект, согласно которому запретили торговлю товарами и продуктами в радиусе 100 метров от станций метрополитена. Предполагалось, что такая система позволит увеличить проход для больших потоков пассажиров. Вчера выяснилось, что зона “Отчуждения” сократилась до 50 метров и запрет не будет распространяться на прилавки с цветами, газетами и билетами на культурные мероприятия.