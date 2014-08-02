В Петербурге у доцента МЧС похитили сейф с драгоценностями почти на 2,5 млн рублей

Из квартиры преподавателя в центре Петербурга украли сейф с ювелирными изделиями и валютой.

В Санкт-Петербурге неизвестные ограбили квартиру доцента Петербургского университета ГПС МЧС России, похитив сейф с ценностями и документами.

Инцидент произошел в доме на Парадной улице. По данным следствия, злоумышленники проникли в квартиру 40-летней женщины и вынесли металлический сейф, в котором хранились ювелирные изделия, наличные и правоустанавливающие документы на недвижимость в Сочи и Выборге.

Пострадавшая оценила ущерб в 2 млн 483 тыс. 345 руб. В числе похищенного — украшения брендов Bulgari и Tiffany, 150 тыс. руб., 1 тыс. евро и 500 долларов. Женщина отметила, что код от сейфа был известен только ей.

Доцент снимала жильё и не имела охранной сигнализации. Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к краже. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы рассказывали о том, что жительница Пушкина похитила детскую коляску и велосипед, чтобы продать их.

Фото: Piter.TV