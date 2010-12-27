На должность руководителя назначена бывший заместитель директора Кунсткамеры Юлия Купина.

В понедельник, 16 декабря, стало известно о том, что в Петербурге у Этнографического музея сменился директор. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.

На должность руководителя назначена бывший заместитель директора Кунсткамеры Юлия Купина. Приказ уже подписал Министр культуры Владимир Мединский.

"Прежний директор Владимир Грусман остается работать в музее. Должность, которую он займет, будет согласована в ближайшее время", —сказано в сообщении.

Известно, что Купина приступит к своим обязанностям сегодня. Контракт с ней заключён на год.

Ранее мы сообщали о том, что изданную в Петербурге книгу Гоголя выставили на торги за 1,3 млн рублей.

Фото:Этнографический музей/вк