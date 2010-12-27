Изданную в Петербурге книгу Гоголя выставили на торги за 1,3 млн рублей

В понедельник, 16 декабря, стало известно о том, что изданную в Петербурге книгу Гоголя выставили на торги. Об этом сообщается на сайте "Литфонда".
С молотка уйдет второе издание книги "Вечера на хуторе близ Диканьки". Отмечается, что издание выпустили в 1836 году. Размер издания — 20,5×12,5 см., книга обрамлена в кожаны переплет.
Эксперты оценили издание в 1,3 млн рублей.
Ранее мы сообщали о том, что фильм "Полицейский с Рублевки" возглавил российский прокат.
Фото:пресс-служба Аукционного дома "Литфонд"
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