Изданную в Петербурге книгу Гоголя выставили на торги за 1,3 млн рублей

В описании к лоту говорится, что размер издания — 20,5×12,5 см.

В понедельник, 16 декабря, стало известно о том, что изданную в Петербурге книгу Гоголя выставили на торги. Об этом сообщается на сайте "Литфонда".

С молотка уйдет второе издание книги "Вечера на хуторе близ Диканьки". Отмечается, что издание выпустили в 1836 году. Размер издания — 20,5×12,5 см., книга обрамлена в кожаны переплет.

Эксперты оценили издание в 1,3 млн рублей.

Ранее мы сообщали о том, что фильм "Полицейский с Рублевки" возглавил российский прокат.

Фото:пресс-служба Аукционного дома "Литфонд"