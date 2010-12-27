В Петербурге у BMW обнаружились фейковые номера

На нарушение водителя обратили внимание в соцсетях.

Днем 30 мая очевидцы обнаружили в Московском районе водителя с накладными номерами на автомобиле BMW. Наблюдением поделились в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

"А у вас ус отклеился", - метко заметили пользователи.

Иномарка и ее водитель были замечены утром у автозаправки на пр. Юрия Гагарина, перед перекрестком с Благодатной улицей. Накладные номера частично отвалились, а проезжавшим водителям стал виден и второй госзнак.

Отметим, что согласно законам РФ, любое изменение или скрытие настоящего номера автомобиля влечет административную ответственность.

Фото: vk.com/unreleased_dtp