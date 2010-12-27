  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге у BMW обнаружились фейковые номера
Сегодня, 8:22
334
arteliseev

В Петербурге у BMW обнаружились фейковые номера

0 0

На нарушение водителя обратили внимание в соцсетях.

Днем 30 мая очевидцы обнаружили в Московском районе водителя с накладными номерами на автомобиле BMW. Наблюдением поделились в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

"А у вас ус отклеился", - метко заметили пользователи.

Иномарка и ее водитель были замечены утром у автозаправки на пр. Юрия Гагарина, перед перекрестком с Благодатной улицей. Накладные номера частично отвалились, а проезжавшим водителям стал виден и второй госзнак. 

Отметим, что согласно законам РФ, любое изменение или скрытие настоящего номера автомобиля влечет административную ответственность. 

Фото: vk.com/unreleased_dtp

Теги: водители, город, нарушение, петербург, соцсети
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии