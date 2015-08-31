В Петербурге тушили пожар в старой водонапорной башне

Башня в парке Лесотехнической академии является объектом культурного наследия федерального значения

В Санкт-Петербурге на территории парка Лесотехнической академии горела старая водонапорная башня. Огонь вспыхнул в 9:19 сегодня, 20 августа.

Пожар случился на территории 50 кв. м по адресу: Институтский переулок, д. 5. На место происшествия отправились пять единиц техники МЧС России и 21 пожарный.

Возгорание в водонапорной башне, построенной более ста лет назад, локализовали уже через час. В 10:52 огонь потушили.

Башня в парке Лесотехнической академии является объектом культурного наследия федерального значения.

Фото: st-roll.ru