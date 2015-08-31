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В Петербурге тушили пожар в старой водонапорной башне
Вчера, 13:04
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mari_dolbish
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В Петербурге тушили пожар в старой водонапорной башне

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Башня в парке Лесотехнической академии является объектом культурного наследия федерального значения

В Санкт-Петербурге на территории парка Лесотехнической академии горела старая водонапорная башня. Огонь вспыхнул в 9:19 сегодня, 20 августа.

Пожар случился на территории 50 кв. м по адресу: Институтский переулок, д. 5. На место происшествия отправились пять единиц техники МЧС России и 21 пожарный.

Возгорание в водонапорной башне, построенной более ста лет назад, локализовали уже через час. В 10:52 огонь потушили.

Башня в парке Лесотехнической академии является объектом культурного наследия федерального значения. 

Фото: st-roll.ru

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Теги: парк лесотехнической академии , пожар в объекте культурного наследия , пожар в спб , старинное здание
Категории: Происшествия Новости СПб Лента новостей

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