Балтийские бани тушили 20 пожарных

Очевидцы заявили, что пожарная тревога в помещении не сработала.

Поздним вечером 18 марта загорелось здание Балтийских бань в Петербурге. Первыми о проблеме заявили местные жители. Они же вызвали на место происшествия экстренную службу ГУ МЧС.

Инцидент произошел около Балтийского вокзала, в историческом центре города. Огонь начал распространяться со второго этажа, в мужском помещении. Пользователи отмечают, что самым страшным оказалось то, что в учреждении не сработала пожарная сигнализация.

По информации от спасателей, вызов поступил в половину десятого вечера. Горело здание по улице Шкапина, 10 А. На ликвидацию пламени выехали 20 человек личного состава. По результатам работы специалистов выяснилось, что огонь успел повредить пространство в три квадратных метра. На территории в 30 квадратных метров выгорела решетка.Жертв нет. Проблема была устранена к половине одиннадцатого.

Добавим, что пожарным пришлось выкачивать воду из уличного гидранта, расположенного поблизости. Также на место приезжала бригада скорой помощи. После ликвидации пламени баня вернулась к привычному режиму работы.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб