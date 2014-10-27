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В Петербурге трое кавказцев изнасиловали девятиклассницу
Сегодня, 8:53
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lesjasap
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В Петербурге трое кавказцев изнасиловали девятиклассницу

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Несовершеннолетнюю петербурженку изнасиловали выходцы из кавказских республик.

Полиция сообщила о том, что 19 сентября 23-летняя женщина принесла заявление об изнасиловании ее 16-летней дочери. По словам женщины, над девушкой надругались ее трое знакомых молодых людей.  Мама несовершеннолетней обратилась за помощью в правоохранительные органы.
 
Как стало известно, инцидент произошел еще в августе 2017 года. Представители кавказских республик совершили насильственные действия по отношению с девятикласснице. 
 
Следствие изучает обстоятельства дела. Преступники находятся в розыске. Правоохранительные органы устанавливают местонахождение злоумышленников. 
Теги: изнасилование , кавказ , преступление
Категории: Новости СПб

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