В Петербурге трое кавказцев изнасиловали девятиклассницу

Несовершеннолетнюю петербурженку изнасиловали выходцы из кавказских республик.

Полиция сообщила о том, что 19 сентября 23-летняя женщина принесла заявление об изнасиловании ее 16-летней дочери. По словам женщины, над девушкой надругались ее трое знакомых молодых людей. Мама несовершеннолетней обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Как стало известно, инцидент произошел еще в августе 2017 года. Представители кавказских республик совершили насильственные действия по отношению с девятикласснице.

Следствие изучает обстоятельства дела. Преступники находятся в розыске. Правоохранительные органы устанавливают местонахождение злоумышленников.