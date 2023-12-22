В Петербурге три автобуса изменят маршруты с 1 апреля

Маршруты изменятся у автобусов №90, №143 и №198.

С 1 апреля в Петербурге три автобуса свернут с привычного пути. Маршруты изменятся у автобусов №90, №143 и №198. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".

Автобус №90 для улучшения транспортного обслуживания жителей ЖК "Зеленый квартал" будет заезжать вглубь жилого комплекса. Он будет следовать до улицы Струве, затем проедет по Меридианной улице, потом по Орбитальной улицы.

Автобус №143 теперь будет останавливаться в Толубеевском проезде на территории Парнас. Автобус больше не будет ездить по участку дороги от проспекта Энгельса, угол проспекта Просвещения до станции метро "Политехническая". Это участок обслуживается теперь только троллейбусным маршрутом №21.

Автобус №198 изменит трассу на территории Парнас. Ниже представлена схема движения автобуса.

Фото: Telegram / Транспорт Петербурга. Организатор перевозок, Piter.tv