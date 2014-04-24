При работах на железной дороге в Ленобласти было украдено более 62 млн рублей

Деньги были похищены из контракта на 4,5 млрд рублей.

Транспортная прокуратура по Северо-Западу возбудила уголовное дело по факту мошенничества при строительстве железной дороги в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Во время проверки было установлено, что в 2015 году ОАО "РЖД" и филиал "РЖДстрой" заключили договор на строительство второго главного пути с электрификацией участка Выборг – Пихтовая и реконструкцию станции Ермилово в Ленобласти. Сумма контрактов составила более 4,5 млрд рублей. Часть работ "выполнялась" субподрядчиком, сотрудники которого за якобы выполненные работы производили расчеты с фирмами-однодневками. В общей сложности было похищено более 62 млн рублей.

Материалы проверки направили в следственный орган. Расследование продолжается.

Фото: Piter.TV