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При работах на железной дороге в Ленобласти было украдено более 62 млн рублей
Сегодня, 17:14
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nadezhda_sib

При работах на железной дороге в Ленобласти было украдено более 62 млн рублей

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Деньги были похищены из контракта на 4,5 млрд рублей.

Транспортная прокуратура по Северо-Западу возбудила уголовное дело по факту мошенничества при строительстве железной дороги в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Во время проверки было установлено, что в 2015 году ОАО "РЖД" и филиал "РЖДстрой" заключили договор на строительство второго главного пути с электрификацией участка Выборг – Пихтовая и  реконструкцию станции Ермилово в Ленобласти. Сумма контрактов составила более 4,5 млрд рублей. Часть работ "выполнялась" субподрядчиком, сотрудники которого за якобы выполненные работы производили расчеты с фирмами-однодневками. В общей сложности было похищено более 62 млн рублей.

Материалы проверки направили в следственный орган. Расследование продолжается.

Фото: Piter.TV

Теги: железная дорога, мошенничество, строительство
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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