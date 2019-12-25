В Петербурге таксист и директор автопарка устроили стрельбу на АЗС

Мигранта госпитализировали в НИИ Джанелидзе.

Накануне вечером в полицию поступило сообщение о стрельбе у дома 2/2 по проспекту Юрия Гагарина. Об этом сообщила "Фонтанка".

Стало известно, что 48-летний директор автопарка не поделил "Шкоду Октавия" с 38-летним мигрантом. Таксист получил машину по договору лизинга, однако владелец захотел продать авто. Словесная перепалка перешла в драку, в ходе которой предприниматель, обороняясь, выстрелил в иностранца из травматического пистолета.

Бизнесмена отправили в полицию, где опросили, составили протокол о мелком хулиганстве и поместили в камеру. Мигранта госпитализировали с травмами средней тяжести.

Фото: Вконтакте / Дорожный инспектор