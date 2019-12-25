В Петербурге свободно более 15% коечного фонда под COVID-19

Количество свободных коек под пациентов с коронавирусом в Петербурге составило 818.

Более 15% коечного фонда под пациентов с COVID-19 свободно в Петербурге. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 13 мая, распространяемой пресс-службой Смольного.

Так, сообщается, что по данным на среду в городе свободно 818 коек (15,6%). Всего в городе развернуто более 5,2 тысяч коек, напомнили в правительстве. Кроме того, доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 23%. На ИВЛ находятся 176 пациентов.

В Петербурге для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуто 5 248 коек. Из них свободно 818 коек, что составляет 15,6% от общего коечного фонда для коронавирусных больных. – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19.

Фото: Piter.tv