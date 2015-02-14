В Петербурге свободны 40% "коронавирусных" коек

В феврале к плановой работе планируют вернуть Мариинскую больницу, РНИЦ им. Поленова и Филатовскую больницу в связи с тем, что в городе много свободных коронавирусных коек.

На сегодняшний день, 31 января, в Петербурге свободны 5029 коек, что составляет 40,1% от общего коечного фонда под прием больных коронавирусом и пневмонией. Информация об этом содержится в сегодняшнем отчете Межведомственного совета по противодействию распространения коронавируса в Северной столице.

Всего развернуто 12538 коек для приема пациентов с COVID-19. За последние сутки в стационары поступило менее 600 взрослых с подтвержденной вирусной инфекцией и пневмонией. При этом количество больных, которые обратились за медпомощью, на 37% больше, чем неделю назад, 24 января. Количество выздоровевших при этом снизилось на 36% и составило 1437 человек.

За последние сутки в Петербурге зарегистрировали 2160 новых случаев COVID-19.

Фото: Piter.TV