В Петербурге суточное число заболевших коронавирусом превысило почти вдвое число выздоровевших

За все время коронавируса зафиксировано 27 570 инфицированных, поправились 21 233.

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что на утро воскресенья, 12 июля, коронавирус был диагностирован у 293 человек. Это всего на 3 меньше вчерашних показателей. По суточному приросту город после Москвы находится на второй строчке.

Выписиваются все еще меньше человек, чем заболевает – 162, тогда как накануне от COVID-19 официально излечился 181 пациент. Отметим, что за все время коронавируса зафиксировано 27 570 инфицированных, поправились 21 233.

Ранее мы писали, что 20 человек скончались от коронавируса в Петербурге.

Фото: Piter.TV