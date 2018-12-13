В Приморском районе закрылся бар с неприличным названием

Владелец заведения принес свои извинения горожанам.

В Приморском районе Петербурга закрылся бар с неприличным названием. Об этом сообщает пресс-служба УФАС.

На непристойное название, которое переводится с японского языка как "День недели суббота", пожаловались местные жители. Вместо иероглифов на рекламном баннере и вывеске бара разместили кириллицу. В итоге получилось неприличное слово, которое начинается на букву "Ё".

Директор заведения принес свои извинения горожанам и предоставил официальное подтверждение закрытия бара. Организации грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что владельцу "Пятерочки", "Карусели" и "Перекрестка" запретили открывать новые магазины в Петербурге.

Фото: пресс-служба УФАС