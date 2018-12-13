Владельцу "Пятерочки", "Карусели" и "Перекрестка" запретили открывать новые магазины в Петербурге

Торговая сеть X5 Retail Group уже достигла разрешенного предела.

УФАС запретила торговой сети X5 Retail Group, к которой принадлежат "Пятерочка", "Карусель" и "Перекресток", открывать в Петербурге новые магазины. Об этом заявил глава антимонопольной службы города Вадим Владимиров.

По итогам 2018 года доля продуктовых сетей на рынке розничной торговли составила 91 %. Владимиров заявил, что это рекордные цифры как для Петербурга, так и для России в целом. Он отметил, что на трех крупнейших ритейлеров Северной столицы (X5 Retail Group, "Ленту" и "О"Кей") приходится более 50 % рынка. Однако монополистами их пока назвать нельзя.

В частности, X5 Retail Group перешагнула в прошлом году планку в 25 % от общей доли продуктовых сетей. Ее доля в настоящий момент составляет 27 %. После этой планки ритейлеру запрещается открывать в городе новые магазины по антимонопольному законодательству. Если точки все же будут запущены, то УФАС имеет право обратиться в Арбитражный суд.

Ранее мы писали, что в УФАС запретили речным компаниям Петербурга повышать цены.

Видео: YouTube / Пятёрочка