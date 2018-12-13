В УФАС запретили речным компаниям Петербурга повышать цены

В увеличении стоимости билетов на 20 процентов УФАС видит нерыночное формирование цен.

УФАС Петербурга запретило туристическим компаниям города повышать стоимость проезда на водных катерах. В адрес руководителей некоторых организаций выписаны представления, предостерегающие от повышение отпускных цен. Специалисты считают, что это могло бы привести к нерыночному формированию цен на речные пассажирские перевозки. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отметим, что ранее цены на водные прогулки по каналам и рекам Северной столицы собирались повысить "НТК Интурист", "Премьера Трэвел" и "Невская классика". Сотрудники организаций объяснили, что с начала мая хотят увеличить стоимость билетов на 20 процентов.

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Фото: Piter.tv