В Петербурге судят главаря банды налетчиков на ювелирные магазины

За 6 лет группа 15 раз нападала на салоны в шести областях России.

В Петербурге начался суд над Андреем Мининым, которого обвиняют в бандитизме и групповом разбое. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Дело в Северную столицу поступило из Смоленского областного суда и рассматривается в особом порядке. Обвинение полагает, что Минин организовал вооруженную банду и руководил ею в серии разбойных нападений на ювелирные магазины в Московской, Новгородской, Смоленской, Тверской, Вологодской областях, а также в Петербурге и области. С 2011 года в течение шести лет преступники 15 раз грабили салоны с драгоценностями. При нападениях бандиты использовали муляжи гранат и пистолеты "Тульский Токарев". За всю свою преступную карьеру группа похитила украшений на сумму около 120 миллионов рублей.

Помимо Минина в группе значатся еще около 10 человек. Их дела будут рассматриваться отдельно.

Ранее в магазине на Фонтанке обнаружили партию нелицензионного алкоголя.

Фото: Piter.TV