В магазине на Фонтанке обнаружили партию нелицензионного алкоголя

На спиртное не нашлось необходимых документов.

В магазине в доме №131 на набережной реки Фонтанки обнаружили продажу нелегального алкоголя, сообщила пресс-служба прокуратуры Адмиралтейского района.

На спиртную продукцию отсутствовали сопроводительные документы, законность их производства также не была подтверждена. Алкоголь сотрудники прокуратуры изъяли, он подлежит уничтожению.

На предпринимателя завели административное дело, суд назначил ему штраф в 10 тысяч рублей.

Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.

Тем временем, предпринимателя судят за хищение средств на строительство новой сцены Театра Европы.

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