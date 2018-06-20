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В магазине на Отважных полиция изъяла алкоголь на 125 тысяч
Сегодня, 12:21
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lesjasap

В магазине на Отважных полиция изъяла алкоголь на 125 тысяч

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Правоохранительные органы Петербурга нашли точку продаж с алкоголем без лицензии.

В Красносельском районе Санкт-Петербурга правоохранительные органы обнаружили магазин, торговавший алкогольной продукцией без лицензии. Полиция изъяла товар из точки по улице Отважных. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

В общей сложности оперативники нашли продукцию на сумму в 125 тысяч рублей. Сейчас товар отправился на склад представителей закона. Материалы проверки направлены в следственные органы Северной столицы. По данному факту будет возбуждено уголовное дело.

Ранее Piter.tv писал о том, что асфальтобетонный завод в Пушкине скидывал отходы в канализацию.

Фото: Piter.tv

Теги: изъятие алкоголя, нелицензированный алкоголь, обыск, улица отважных
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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