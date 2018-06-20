В магазине на Отважных полиция изъяла алкоголь на 125 тысяч

Правоохранительные органы Петербурга нашли точку продаж с алкоголем без лицензии.

В Красносельском районе Санкт-Петербурга правоохранительные органы обнаружили магазин, торговавший алкогольной продукцией без лицензии. Полиция изъяла товар из точки по улице Отважных. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

В общей сложности оперативники нашли продукцию на сумму в 125 тысяч рублей. Сейчас товар отправился на склад представителей закона. Материалы проверки направлены в следственные органы Северной столицы. По данному факту будет возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.tv