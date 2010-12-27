На Декабристов во второй раз поймали продавца нелицензионного алкоголя

Предприниматель реализовывал спиртное без сопроводительных документов.

Прокуратура Адмиралтейского района обнаружила продажу нелицензионного алкоголя в доме №49 по улице Декабристов, сообщает пресс-служба структуры. Предприниматель реализовывал спиртное, не имея сопроводительных документов о легальности напитков.

Как выяснилось, ранее этот человек уже привлекался к административной ответственности за незаконную продажу алкоголя.

проверила соблюдение законодательства в сфере оборота алкогольной продукции на поднадзорной территории.

Возбуждено уголовное дело о незаконной продаже алкоголя, а предпринимателю предписывается административное правонарушение за продажу спиртного без документов.

Административные материалы направлены в Арбитражный суд города и области для рассмотрения по существу.

Ранее ученые назвали напиток, который вдвое снижает риск развития онкологии.

Фото: Piter.TV