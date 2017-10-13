В Петербурге осудили мужчин, которые продавали икру под именем сахалинской фирмы

В Петербурге оштрафовали предпринимателей, которые незаконно производили товар под именем крупного завода.

В Петербурге суд приговорил незаконных производителей красной икры за использование логотипа сахалинского завода. "Тайный" филиал крупной организации обнаружили в цокольном этаже Прядильного переулка.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщает, что завод по переработке и фасовке лососевой икры и морепродуктов "держали" некие Марк Хаенко и Сергей Андрианов. Бизнесмены принимали по телефону заказы и развозили готовый товар клиентам.

Подпольное предприятие обнаружили после закупки партии неизвестного происхождения и расфасовки в 324 металлические банки под именем крупной фирмы из сахалинского села Ёлочки.

Суд признал мужчин виновными в производстве и сбыте товаров, которые не отвечают требованиям безопасности. Кроме того, у подпольных бизнесменов не оказалось лицензии и разрешительных документов на производство. В результате, Марк Хаенко оштрафован на 250 тысяч рублей, а Сергей Андрианов на 200 тысяч рублей.