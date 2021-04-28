В Петербурге суд запретил 10 телеграм-каналов за деморализацию военных

Иск в суд направил военный прокурор петербургского гарнизона.

В четверг, 8 декабря, петербургский суд запретил 10 телеграм-каналов, в которых информация "морально разлагает граждан РФ и способствует утрате нравственных критериев". Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Иск в суд направил военный прокурор петербургского гарнизона. Он считает, что информация в телеграм-каналах "была направлена на деморализацию граждан и российских военнослужащих, призывала их к дезертирству, а также оскорбляла представителей власти и даже президента РФ".

Доступ в телеграм-каналы был свободным и ознакомиться с их содержанием, а также скопировать и (или) распространить информацию мог любой интернет-пользователь. Суд требования заместителя военного прокурора удовлетворил.

Фото: Piter.tv

