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В Петербурге суд запретил 10 телеграм-каналов за деморализацию военных
Сегодня, 19:16
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В Петербурге суд запретил 10 телеграм-каналов за деморализацию военных

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Иск в суд направил военный прокурор петербургского гарнизона.

В четверг, 8 декабря, петербургский суд запретил 10 телеграм-каналов, в которых информация "морально разлагает граждан РФ и способствует утрате нравственных критериев". Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Иск в суд направил военный прокурор петербургского гарнизона. Он считает, что информация в телеграм-каналах "была направлена на деморализацию граждан и российских военнослужащих, призывала их к дезертирству, а также оскорбляла представителей власти и даже президента РФ". 

Доступ в телеграм-каналы был свободным и ознакомиться с их содержанием, а также скопировать и (или) распространить информацию мог любой интернет-пользователь. Суд требования заместителя военного прокурора удовлетворил.

Фото: Piter.tv
 

Теги: военный прокурор, суд, телеграм
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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