В Петербурге суд взыскал более 33 млн рублей за некачественную KIA

В автосалоне отказались ремонтировать машину.

Петербуржец отсудил у производителя автомобиля KIA ООО "Эллада Интертрейд" 33,4 млн рублей. Историей поделилась объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Истец купил Kia KN Quoris год назад. Во время гарантийного срока в машине сработала система безопасности передних подголовников. Мужчина рассказал, что оснований для этого не было: авто не попадало в ДТП. Тогда Герман Шкуропатский обратился в автосалон с просьбой провести ремонт машины, но ему отказали. Как оказалось, дилер внес в базу неправильные данные пробега авто. Ситуацию пришлось решать через суд.

Судебная экспертиза показала, что дефект в работе подголовников был. Фрунзенский районный суд постановил взыскать с компании-производителя взыскали стоимость KIA, запрошенную истцом неустойку, компенсацию расходов на представителя, почти 23 тысячи рублей госпошлины, 100 тысяч рублей моральной компенсации и более 11 миллионов рублей штрафа. Кроме того, компания должна будет выплатить неустойку: ставка за каждый просроченный день составляет 1%.

Фото: Piter.tv