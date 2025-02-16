В Петербурге суд вернул чернобыльцу право на льготную пенсию

Справедливость восторжествовала спустя годы.

Житель Петербурга, принимавший участие в ликвидации последствий страшной аварии на Чернобыльской АЭС, смог отстоять свои социальные гарантии через суд. Мужчина лишился удостоверения ликвидатора и столкнулся с отказом в назначении льготной пенсии. Об истории восстановления справедливости рассказали в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В 2024 году петербуржец обратился в отделение Социального фонда РФ по Фрунзенскому району с заявлением о назначении пенсионных выплат. Однако из-за отсутствия главного подтверждающего документа — удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы — чиновники ответили отказом. Не согласившись с таким решением, мужчина направился в суд за защитой своих прав.

В ходе разбирательства судьи тщательно изучили все представленные доказательства и пришли к выводу, что заявитель действительно имеет законное право на льготное обеспечение. Как следует из материалов дела, петербуржец проходил срочную службу в рядах Советской армии с 31 октября 1984 года по 19 ноября 1986 года. Записи в военном билете неоспоримо свидетельствуют о том, что он принимал непосредственное участие в работах по ликвидации последствий взрыва на Чернобыльской АЭС.

