В Петербурге суд отправил под арест юриста по делу о коррупции

В суде Падалко попросила иную меру пресечения. Она настаивала на залоге и подписке о невыезде.

Смольнинский суд Петербурга отправил юриста Татьяну Падалко под арест до 27 февраля 2023 года. Об этом пишет объединенная пресс-служба судов города.

Падалко была гендиректором юридической фирмы "Лигал групп" и арбитражным управляющим. Её обвиняют в получении взятки. Бенефициар компании "А.К.S. Traders" был заинтересован во взыскании задолженности с ООО "Фуди́мпорт" в размере 13,7 млн рублей.

Падалко предложила ему выступить посредником и за 2 млн рублей "решить вопрос" с арбитражными судами. Мужчина согласился. В суде Падалко попросила иную меру пресечения. Она настаивала на залоге и подписке о невыезде.

Фото: Piter.tv

