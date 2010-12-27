В Петербурге суд огласил приговор бухгалтеру ТСЖ, укравшему больше двух млн рублей

Его обвинили в злоупотреблении полномочиями и хищением крупной суммы денег с расчетного счета.

25 декабря Выборгский районный суд огласил приговор в отношении Максима Шевченко, являющегося главным бухгалтером в ТСЖ "Манчестерская 10". Суд признал его виновным по статье ч.3 ст.160 УК РФ "присвоение", сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт- Петербурга.

Установлено, что Шевченко решил украсть деньги, имея доступ к системе банк-клиент. С 1 января 2016 года по 6 апреля 2017 года он незаконно перечислял деньги с расчетного счета ТСЖ на свою личную банковскую карту. За данный период времени злоумышленник вывел 2 223 963 рубля, как заработную плату и аванс.

Шевченко полностью признал свою вину. Суд назначил ему 3 года условно с испытательным сроком на 2 года. Также с осужденного взыскали в пользу ТСЖ в счет возмещения ущерба 2 123 963 рубля.