Петербургский суд назначил наказание бездомному, который напал на блокадницу

Злоумышленник в алкогольном опьянении напал на 96-летнюю горожанку.

В четверг, 12 августа, Василеостровский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении мужчины, который напал в подъезде на блокадницу и нанес ей удары колюще-режущим предметом. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

Известно, что во время нападения мужчина был пьян, а причиной нападения стало замечание 96-летней женщины, которая не позволила нападавшему справить нужду в подъезде и попыталась его выгнать. За это обвиняемый не менее двух раз ударил горожанку колюще-режущим предметом в шею не менее двух раз и минимум один раз ударил по голове.

Мужчине вменили статью о покушении на убийство. Свою вину подсудимый признал. Суд также установил, что злоумышленник имеет регистрацию в Петербурге, но не имеет постоянного места жительства и не трудоустроен, на учетах не состоит.

Суд назначил наказание виде лишения свободы сроком на семь лет в колонии особого режима, а также 300 тысяч рублей для возмещения морального вреда.

Напомним, что полицейские спасли 96-летнюю блокадницу от нападения бомжа с ножом. Инцидент произошел 16 января около 15:00 на лестничной площадке в одном из домов по 4-ой линии Васильевского острова.

Фото: Piter.tv