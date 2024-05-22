В Петербурге студенты лишились выпускного после исчезновения организатора с деньгами

Часть собранной суммы, предназначенной для организации торжества, по словам участников, исчезла вместе с одной из организаторов.

В Санкт-Петербурге срывом может завершиться подготовка к выпускному вечеру студентов "Педиатрического университета", который планировался на 12 июля в зале "Летний дворец" в Петергофе. Как сообщили 8 июля выпускники вуза и их родители изданию "Фонтанка", значительная часть собранных на организацию средств исчезла — вместе с одной из представительниц инициативной группы.

С начала учебного года шестикурсники занимались подготовкой к торжеству. Осенью 2024 года была сформирована инициативная группа, в состав которой вошла студентка Юлия (имя изменено), ранее находившаяся в академическом отпуске. По рассказам студентов, она активно включилась в процесс: участвовала в выборе площадки, согласовании меню и развлекательной программы.

С каждого из почти 400 студентов было собрано по 18 тысяч рублей — общая сумма составила около 7 миллионов. Деньги передавались представителю от группы, а затем переводились Юлии.

Как утверждают участники организации, вечером 6 июля Юлия призналась, что сумма, предназначенная для финального расчета с подрядчиком — примерно 5 миллионов рублей — утрачена. Перед этим она ссылалась на проблемы с передачей наличных, затем — на сбои в сети и неисправности банкомата, сопровождая свои слова фотографиями экрана устройства.

После этого, по словам одной из организаторов Екатерины, Юлия якобы сообщила, что средств у неё больше нет. В результате студенты обратились в полицию и поставили в известность администрацию вуза.

Ранее сообщалось, что "Катюши" дали праздничные залпы на "Алых парусах" с Троицкого моста.

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