В Петербурге строительная фирма заплатила 9 миллионов за недостроенный дом в Мурино

Петербургская строительная фирма "21 век" заплатит партнерам из компании "Сфера" более 9 миллионов рублей за невыполненные работы по установке стен и перекрытий в новостройке на землях САОЗТ "РУЧЬИ". Такое решение вынес арбитражный суд Петербурга и Ленобласти.

В августе 2015 года ООО "21 век" и ООО "Сфера" заключили договор, согласно которому строительная фирма должна была выполнить работы по установке монолитных стен и перекрытий в новостройке на 8-14 этажах на землях САОЗТ "РУЧЬИ". Общая стоимость работ составила более 9,6 миллионов рублей. Согласно договору, строительная фирма должна была справиться с заданием до 16 октября 2015 года. Но компания свои обязательства не выполнила, а просьба инвестора вернуть аванс была проигнорирована.





В декабре 2016 года ООО "Сфера" направило компании "21 век" претензию с требованием возвратить 600 тысяч рублей неосвоенного аванса, а затем обратилось в арбитражный суд с соответствующим иском. Тогда со строительной фирмы взыскали указанную сумму, а ходатайство заказчиков об увеличении заявленных требований до первоначальной суммы аванса ( более 9,6 миллионов руб.) суд отклонил ввиду нарушения обязательного претензионного порядка урегулирования спора, установленного частью 5 статьи 4 АПК РФ.



На этом юристы истца решили не останавливаться и в мае текущего года направили еще одну претензию в адрес строительной фирмы с требованием погасить оставшуюся задолженность. Но компания снова ее проигнорировала. Это стало причиной повторного обращения в суд.



