В Петербурге стремительно растет спрос на выпускников колледжей

Молодые люди смогут выбрать работу с помощью сервиса Центра развития и поддержки предпринимательства.

Промышленные предприятия Петербурга активно интересуются выпускниками технических колледжей. До конца года спрос на выпускников техникумов может вырасти до 10 тыс. специалистов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В этом году колледжи выпустят около 2 тыс. специалистов. Они смогут выбрать работу с помощью платформы Центра развития и поддержки предпринимательства. Около 200 предприятий города нашли стажеров и молодых сотрудников.

Отметим, что особенно высок спрос на специалистов у предприятий в сфере радиоэлектроники, судостроения, машиностроительного комплекса, фармацевтического кластера, Росатома, Ростеха.

Ранее на Piter.tv: зарплата работников петербургского общественного транспорта вырастет до 160 тыс. рублей.

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