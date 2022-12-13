В Петербурге стремительно растет спрос на выпускников колледжей

Промышленные предприятия Петербурга активно интересуются выпускниками технических колледжей. До конца года спрос на выпускников техникумов может вырасти до 10 тыс. специалистов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
В этом году колледжи выпустят около 2 тыс. специалистов. Они смогут выбрать работу с помощью платформы Центра развития и поддержки предпринимательства. Около 200 предприятий города нашли стажеров и молодых сотрудников.
Отметим, что особенно высок спрос на специалистов у предприятий в сфере радиоэлектроники, судостроения, машиностроительного комплекса, фармацевтического кластера, Росатома, Ростеха.
Ранее на Piter.tv: зарплата работников петербургского общественного транспорта вырастет до 160 тыс. рублей.
Фото: Pxhere
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