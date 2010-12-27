В петербургском деле о мошенничестве со страховками появилось еще два фигуранта, получивших 5,5 млн. рублей по аферам

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга продолжают ловить участников махинаций со страховками. Задержаны еще двое преступников.

В Петербурге мошенники заработали 5,5 миллионов рублей по страховкам за сфальсифицированные аварии. Аферисты действовали не только на территории Северной столицы, но и в Ленинградской области. Ранее по данному делу были задержаны пять человек. Теперь количество фигурантов увеличилось до семи. Об этом сообщает "Фонтанка".

Последних двух поймали днем 8 апреля. Благодаря этому полиция узнала о еще шести дополнительных эпизодах мошенничества, произошедших с июня 2015 года по декабрь 2016-го. Разбойники орудовали в Ломоносовском, Петродворцовом и Выборгских районах. В настоящее время один из новых фигурантов находится под подпиской о невыезде в связи с раскаянием о содеянном. Второй арестован.

Согласно отработанной схеме, злоумышленники получали денежные выплаты за возмещение повреждений транспортных средств в результате подставных ДТП. Жертвами обманщиков в данном случае становились страховые компании. Известно о трех жертвах аферистов. Представителям Главка схема показалась подозрительной и они начали изучать ситуацию. В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что речь идет о целой серии подобных афер, в которой задействованы множество участников. По версии следствия, членой группировки может быть больше, чем семь.

