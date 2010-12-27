В Петербурге стены домов украсили работами Сезанна и Гогена

Художница расклеивает репродукции знаменитых картин в Петербурге с 2017 года.

Во вторник, 19 марта, стало известно о том, что Петербурге стены домов украсили работами Сезанна и Гогена. Соответствующими фотографиями художница поделилась на своей странице в Instagram.

Так, на улице Рубинштейна появилась репродукция картины Поля Сезанна "Курильщик трубки". Кроме того, почти обсыпавашиеся стены украсила работа Поля Гогена и фрагмент автопортрета Питера Пауля Рубенса 1623 года.

Напомним, что художница украшиает Северную столицу с 2017 года. Проект называется Outingsprojectspb.

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Фото:instagram.com/ulyanarisovala