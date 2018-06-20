Министерство культуры хочет разрешить продажу спиртного во всех культурных учреждениях

Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов и нормативных и правовых актов.

Минкультуры предложило вернуть алкоголь во все учреждения культуры. Такой законопроект был опубликован на портале проектов и нормативных и правовых актов.

В министерстве считают, что запрет ущемляет права граждан и организаций культуры. Министерство подготовило поправки в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". Поправка предлагает разрешить продажу спиртных напитков во всех учреждениях культуры, где оказывают услуги общественного питания.

Сегодня закон разрешает продавать спиртное только в театрах, концертных залах и парках. Законопроект предлагает разрешить продавать алкоголь по нормам 2016 года.

Против продажи спиртного в учреждениях культуры ранее выступала Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации. Поводом для негативной реакции стал инцидент с картиной "Иван Грозный и его сын Иван" Ильи Репина, когда посетитель Третьяковки под воздействием алкоголя порезал полотно.

Видео: Piter.tv