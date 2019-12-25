В Петербурге начался ремонт улиц в рамках нацпроекта "Безопасных качественных дорог"

Петербург получил около 2 млрд рублей в рамках проекта.

В текущем году Петербург присоединился к национальному проекту "Безопасные качественные дороги", в рамках которого до конца недели будут ремонтировать покрытие трех магистралей, передает Смольный.

Мы получили 1 миллиард рублей, в том числе, на ремонт Пискаревского проспекта – одной из крупнейших и загруженных петербургских магистралей. губернатор Александр Беглов

По словам градоначальника, недавно из федерального бюджета дополнительно выделили 900 млн рублей.

Завтра начнут работы на улице улице Володарского в Сестрорецке, работы должны завершить в середине сентября.

24 июля дорожники выйдут сразу на четыре объекта: ул. Александра Матросова в Павловске, 4-ю и 5-ю линии Васильевского острова, ул. Куйбышева и Пискаревский пр. Работы на них завершатся осенью 2021 года. Помимо этого на этой неделе начнутся работы на ул. Александра Матросова в Павловске и на 5-й линии Васильевского острова.

Ранее мы писали, что ГАТИ выдала разрешение на установку наружного освещения на Марсовом поле.

Фото: Piter.tv