Мотоциклисты проедут от Петербурга до Сахалина в честь 30-летия МЧС

Участники мотопробега посетят 20 городов России.

Во вторник, 2-го июля, от Петропавловской крепости стартует мотопробег. Конечная точка маршрута - Сахалин. Экспедицию на мотоциклах посвятят тридцатилетию МЧС. Об этом сообщила пресс-служба комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

В нем примет участие путешественник Павел Кобяк. За 20 лет он проехал на мотоцикле более 100 тысяч километров.

Планируется, что дорога займет 20 дней. За это время участники проедут около 13 тысяч километров и посетят 20 городов. Среди них - Казань, Пермь, Иркутск, Благовещенск, Владивосток и другие. В них они встретятся со спасателями региональных управлений МЧС

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