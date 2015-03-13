Всемирная летняя универсиады 2023 года пройдет в Екатеринбурге

Летняя Универсиада 2019 года пройдет в Неаполе с 3 по 14 июля.

Всемирная летняя универсиада 2023 года пройдет в Екатеринбурге. Такое решение было принято на исполкоме FISU, который проходит в итальянском Неаполе.

Летняя Универсиада пройдет в России во второй раз. Первый раз соревнования проходили в 2013 году в Казани. Также летняя Универсиада проходила в 1973 в Москве. В этом году в Красноярке состоялась зимние Игры. .

В программу Всемирных летних универсиад входят 15 обязательных видов спорта. В их числе художественная гимнастика, прыжки в воду, волейбол, дзюдо.

Летняя Универсиада 2019 года пройдет в Неаполе с 3 по 14 июля.

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Видео: YouTube/ Napoli 2019 Summer Universiade