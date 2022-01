Больше всего несчастных случаев произошло в Неаполе.

В Италии десятки человек получили ранения во время новогодних фейерверков. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала SkyTg24. В СМИ уточнили, что в стране действует запрет на массовые мероприятия в Аппенинском регионе. Меры борьбы с распространением ковида введены до 31 декабря. Однако местные жители решили отметить праздник запуском петард.

Известно, что "эпицентром" праздничных фейерверков стал Неаполь, а также его окрестности. По последним данным в городе были ранены девять человек. В южности части страны в Кампании травмированы 14 граждан. Один из них лишился глаза, второй - получил пулю в грудную клетку. Пуля оказалась выпущена неизвестным на улице. Также 40-летний житель города Таранто потерял правую руку после взрыва дефектной петарды. Молодой человек в Асколи-Пичено получил тяжелые ранения из-за аналогичного инцидента

Пожарным Италии в Новый год пришлось совершить 558 выездов на место происшествия.

Фото и видео: YouTube / On the roads of italy, IROP The Gamer