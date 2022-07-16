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При обрушении фуникулера под Неаполем погибли четыре человека

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Причиной происшествия называют обрыв троса.

При обрушении фуникулера под Неаполем погибли четыре человека. Об этом сообщило агентство ANSA.

Инцидент произошел на горе Фаито. Причиной происшествия называют обрыв троса. Находившиеся в момент крушения в другой кабине девять человек зависли над пропастью. Они были спасены. Среди погибших были туристы из Англии и Израиля. Еще одна женщина доставлена в тяжелом состоянии в больницу.

Ранее мы сообщали, что в США самолет United Airlines совершил экстренную посадку из-за кролика в двигателе.

Видео: YouTube / The Independent

Теги: жертвы, неаполь, обрушение, фуникулер
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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