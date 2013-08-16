Мария Личчарди поймана в аэропорту Чампино.

В Италии задержали главу неаполитанской мафии. Об этом рассказали представители местного издания La Repubblica. По данным СМИ, местные правоохранители (карабинеры) поймали на территории аэропорта Чампино Марию Личчарди. Предположительно, именно она управляет криминальным кланом "Каморра".

Женщина планировала вылететь в Испанию. Ее обвиняют в вымогательстве, мошенничестве и других преступных эпизодах. Ранее Личчарди была судима. В декабре 2009 года она вышла из заключения, в котором провела восемь лет. В Италии супруги мафиози нередко становятся главами кланов после гибели или ареста супругов.

Напомним, что "Каморра" из всех итальянских мафиозных группировок считается наиболее жестокой. Ее члены контролируют утилизацию городских отходов.

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