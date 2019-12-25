В Петербурге стартует кинофестиваль короткого метра SPIFF

Он пройдёт в киноцентре "Родина" с 14 по 16 февраля.

SPIFF входит в топ-100 лучших кинофестивалей мира. Каждый год жюри фестиваля отбирают для показа лучшие короткометражки из большого числа присланных работ.

В этом году в программу вошли 20 фильмов со всего мира. Все картины разделили на три программы по жанрам — комедии и мелодрамы, ужасы и фантастика, триллеры и драмы.

Помимо фильмов-конкурсантов в рамках SPIFF покажут короткометражку "Кожа", получившую "Оскар" в 2019 году.

Известно, что победителей будет определять профессиональное жюри, но зрители тоже могут проголосовать за понравившийся фильм.

Ранее мы сообщили, что новым гендиректором "Ленфильма" назначена Инесса Юрченко.

Фото: Pixabay