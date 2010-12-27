В Петербурге стартует хоккейный турнир имени Пучкова

Хозяева турнира – армейцы с Невы – проведут четыре матча перед началом нового сезона.

Первые матчи состоятся в среду, 21 августа. Турнир имени Николая Пучкова состоится в Ледовом дворце. Соревнования откроет матч между финским "Йокеритом" и "Северсталью", а СКА проведет встречу против нижегородского "Торпедо" в 19:30 часов.

Всего петербургским армейцам предстоит сыграть четыре матча со всеми участниками турнира – "Сочи", "Йокеритом", "Северсталью" и омским "Авангардом". С южанами СКА предстоит сыграть 23 августа в 19:30, матч с гостями из Финляндии пройдет 25 августа в 19:30, а игра с омичами закроет турнир 26 августа,

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