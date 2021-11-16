В Петербурге стартовали съемки биографического фильма о Шаляпине

Главную роль исполняет Александр Горбатов.

В Петербурге стартовали съемки многосерийного биографического фильма о жизни и творчестве оперного певца Федора Шаляпина. Картину снимают в центре города. В группе "Смольнинское онлайн" в соцсети "ВКонтакте" появились первые кадры со съемочной площадки.

На снимках можно увидеть привычные дома и улицы. Но легкая дымка в воздухе, песок на проезжей части, конные упряжки и необычные одеяния людей, характерные для начала XIX века, переносят очевидцев в прошлое.

Сюжет расскажет об основных событиях из биографии Шаляпина, повлиявших на культуру не только России, но и всего мира. Режиссером выступил Егор Анашкин. Главную роль исполняет Александр Горбатов. Кроме того, в картине снимаются Юлия Снигирь, Федор Добронравов, Ян Цапник и др.

Производством многосерийного фильма занимается кинокомпания "Москино" по заказу ВГТРК. Съемки проходят при поддержке Минкультуры РФ и Комитета по культуре Петербурга.

Ранее мы писали, что Ленобласть возместит создателям "Седьмой симфонии" часть затрат на съемки.

Фото, видео: ВКонтакте / Смольнинское онлайн