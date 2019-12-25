В Петербурге стартовала неделя профилактики и раннего выявления болезней

Миллионы петербуржцев проверят здоровье в этом году

В Петербурге стартовала Неделя информирования о важности диспансеризации. Врачи планируют уделить внимание профилактике заболеваний и объяснить горожанам значимость регулярных осмотров.

Губернатор Петербурга подчеркнул, что "профосмотры и диспансеризация необходимы каждому, так как позволяют выявлять болезни на ранней стадии и влияют на качество жизни". По его словам, в городе созданы условия для комфортного прохождения обследований.

По предварительным расчетам, в 2025 году профилактические мероприятия охватят около 4,072 млн человек. Это на 885,9 тыс. больше, чем годом ранее. В программы диспансеризации определенных групп войдут 2,327 млн жителей. Углубленное обследование пройдут 311 тыс. человек. Отдельно планируется проверка здоровья 1,031 млн детей.

Фото: Piter.TV