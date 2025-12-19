Бесплатная диспансеризация в 2026 году станет доступна для всех россиян старше 40 лет

Новые методы раннего выявления болезней включены в программу бесплатной диспансеризации.

В 2026 году россияне смогут пройти бесплатную диспансеризацию в рамках национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья". Пройти обследование смогут граждане 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2005 и 2008 годов рождения, а также все граждане старше 40 лет.

Программа предусматривает индивидуальный перечень процедур, включая осмотры врачей, анализы крови, измерение давления, роста и веса, флюорографию, ЭКГ и маммографию. При необходимости пациентов направляют к узким специалистам.

В 2026 году программа была расширена: добавлены анализы для профилактики атеросклероза и новые методы раннего выявления рака шейки матки, включая тестирование на ВПЧ. Для пациентов с гипертонией и сахарным диабетом доступно дистанционное наблюдение через телемедицинские технологии. Записаться на обследование можно через регистратуру поликлиники или портал Госуслуг. Работодатель обязан предоставить оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации.

