В Петербурге стартовала акция "Ленточка Ленинградской Победы"

На Ленинградском комбинате хлебопродуктов имени С.М. Кирова прошла встреча ветеранов, работавших в годы блокады на предприятии.

Во встрече приняли участие председатель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации С.Г. Серезлеев и руководство комбината.

С 9 января начинается акция "Ленточка Ленинградской Победы". Мне очень приятно, что сегодня на нашем мероприятии уже все имеют эти ленточки. Хотел бы напомнить и сказать, что акция Ленинградской победы - это, конечно, символ. Символ того героизма и патриотизма, который проявили ленинградцы защищая наш город-герой, город Ленинград.

Сергей Серезлеев, председатель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации