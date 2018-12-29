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В Петербурге стартовала акция "Ленточка Ленинградской Победы"

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9 января в Санкт-Петербурге дан старт акции «Ленточка Ленинградской Победы».

На Ленинградском комбинате хлебопродуктов имени С.М. Кирова прошла встреча ветеранов, работавших в годы блокады на предприятии.

Во встрече приняли участие председатель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации С.Г. Серезлеев и руководство комбината. 

С 9 января начинается акция "Ленточка Ленинградской Победы". Мне очень приятно, что сегодня на нашем мероприятии уже все имеют эти ленточки. Хотел бы напомнить и сказать, что акция Ленинградской победы - это, конечно, символ. Символ того героизма и патриотизма, который проявили ленинградцы защищая наш город-герой, город Ленинград.

Сергей Серезлеев, председатель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

Председатель комитета по печати и руководство комбината вручили ветеранам памятные награды. А волонтеры раздали участникам мероприятия блокадные ленточки.

С 18-19 января мы также будем распространять ленточки у метрополитена, чтобы могли все получить, но сегодня с 9 числа можно получить в Петроэлектросбыте, в многофункциональных центрах, в почтовых отделениях Почты России, в Сбербанке. Любой житель сможет свободно получить этот символ победы. 

Сергей Серезлеев, председатель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

 

Видео и фото - Piter.TV

Теги: акция ленточка ленинградской победы, комитет по печати и взаимодействию со сми, сергей серезлеев, хлебокомбинат имени кирова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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