В Петербурге стартовала акция "Добрый субботник"

Для реализации программы было задействовано более 100 городских площадок, чтобы жители Северной столицы смогли выбрать ближайшую к дому или работе.

В пятницу, 15 апреля, в Петербурге стартовал проект "Добрый субботник", который нацелен на уборку и благоустройство города. Горожанам предложили принять участие в акции. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Бориса Пиотровского.

Мероприятие продлится две недели. Организаторы обещают плоггинг-забеги, эко-квесты, лекции про сбор и переработку мусора, мастер-классы, викторины и работы по посадке деревьев и цветов. Для реализации программы было задействовано более 100 городских площадок, чтобы жители Северной столицы смогли выбрать ближайшую к дому или работе.

Завершится субботник 30 апреля в Парке Победы флагманским мероприятием. На интерактивном карте можно посмотреть локации, где проводятся мероприятия.

Фото: Pexels