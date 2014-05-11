В Петербурге стартовала акция "Дерево желаний", где исполняют мечты детей

На городской елке появились открытки с просьбами.

В Санкт-Петербурге в начале декабря началось проведение благотворительной акции "Дерево желаний". На новогоднюю елку устанавливаются открытки с именами детей и их пожеланиями. Эта инициатива действует ежегодно и направлена на поддержку семей, которые оказались в сложных обстоятельствах и нуждаются в дополнительном внимании.

За годы реализации проекта участники акции выполнили свыше восьми тысяч пожеланий. В текущем году первые открытки были размещены на елке в начале декабря. На сайте "дерево-желаний.рф" желающие могут выбрать открытку и выполнить указанное в ней детское желание. Такие открытки также размещаются на елках, установленных на рождественских ярмарках.

Акция продолжится в течение праздничного периода, а горожанам предлагается присоединиться к участию в любой удобный момент.

Фото: Pxhere