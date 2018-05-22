В Петербурге стартовала "Школа Молодого Политика"

Обучающие курсы проходят в 18 районах Северной столицы, более 700 слушателей прошли регистрацию для первого набора.

В Петербурге на шести площадках стартовал уникальный проект – "Школа Молодого Политика". Обучающие курсы проходят в 18 районах Северной столицы, более 700 слушателей прошли регистрацию для первого набора.

Речь идет о внепартийном образовательном проекте для жителей города на Неве, решивших принять активное участие в общественно-политической жизни родного города. Школу поддерживает Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга. Квалифицированные специалисты, имеющие богатый опыт работы в общественно-политических кампаниях Северной столицы, готовы поделиться знаниями с петербуржцами всех возрастов и политических взглядов, заинтересованных в новых знаниях и идеях, а также участии в муниципальных выборах.

Руководитель проекта – Илья Костунов. Депутат Госдумы шестого созыва и один из идеологов Школы. Преподаватели - Павел Рассудов, Андрей Криворотько и Алена Шагнаева. Они уже провели трехчасовой образовательный модуль. В лекции "СМИ и Интернет" Рассудов рассказал об основах коммуникации с "новыми медиа", SMM и рекламе. Алена Шагнаева примере показала, как настроить рекламу "Вконтакте", а Андрей Криворотько рассказал, как добиться успеха на публике. Впереди четыре курса: "Основы политической психологии", "Политические технологии в избирательных компаниях", "Первые шаги в политике. Городское и муниципальное управление", "Юридические аспекты выборов".

Освоив программу, самые успешные студенты смогут получить консультации опытных специалистов для реализации собственных общественных проектов и даже при подаче заявки в муниципальные депутаты года на Неве. Новый набор слушателей начнется в середине марта.

Фото: Школа молодого политика Санкт-Петербург / ВК.