В Петербурге стартовала "Российская неделя стандартизации"

Площадкой проведения форума стала президентская библиотека имени Ельцина.

В четверг, 15 октября, стало известно о том, что в Северной столице проходит "Российская неделя стандартизации". Об этом сообщает городская пресс-служба.

На форуме намерены обсудить продуктивность и конкурентноспособность предприятий. А также вопросы касательно вывода их на новые рынке.

Известно, что на открытии форума выступил вице-губернатор Евгений Елин. Он поблагодарил организаторов мероприятия, что они выбрали Петербург в качестве конгрессной площадки.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург возглавил рейтинг городов, в которые туристы возвращаются снова.

Фото:rosstandard/Instagram