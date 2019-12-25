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В Петербурге стартовала "Российская неделя стандартизации"
Сегодня, 10:12
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге стартовала "Российская неделя стандартизации"

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Площадкой проведения форума стала президентская библиотека имени Ельцина.

В четверг, 15 октября, стало известно о том, что в Северной столице проходит "Российская неделя стандартизации". Об этом сообщает городская пресс-служба. 

На форуме намерены обсудить продуктивность и конкурентноспособность предприятий. А также вопросы касательно вывода их на новые рынке. 

Известно, что на открытии форума выступил вице-губернатор Евгений Елин. Он поблагодарил организаторов мероприятия, что они выбрали Петербург в качестве конгрессной площадки. 

Ранее мы сообщали о том, что Петербург возглавил рейтинг городов, в которые туристы возвращаются снова.

Фото:rosstandard/Instagram

Теги: форум, форум спб, экономика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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